Die Haltestelle Hauptbahnhof, an der schon jetzt wochentags rund 35.000 Fahrgäste ein- und aussteigen, und die Kurfürsten-Anlage bis zum Römerkreis werden grundlegend neu gestaltet. Auf künftig vier statt zwei Gleisen können die Busse und Bahnen deutlich besser abgewickelt werden als bisher. Zudem können die Bahnen künftig von Wieblingen kommend über eine neue Gleisverbindung in die Karl-Metz-Straße Richtung Betriebshof fahren. Und: Die Haltestelle wird direkt vor das Bahnhofsgebäude verlegt. Sie wird ebenso wie die an den Stadtwerken barrierefrei ausgebaut.

Radfahrer und Fußgänger sollen ebenfalls von der Entflechtung der Verkehrsströme profitieren. Zusätzliche Verkehrsinseln sollen das Überqueren der Kurfürsten-Anlage erleichtern.

Die Investitionssumme von rund 30 Millionen Euro teilen sich die HSB (17,8 Millionen), die Mannheimer Verkehr GmbH (rund 5,6 Millionen wegen der Verbesserungen für die Linie 5), die Stadt Heidelberg (4 Millionen) und die Stadtwerke (eine Million). Das Vorhaben wird von Bund und Land mit rund 13,5 Millionen Euro gefördert. hob