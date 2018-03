Edingen-Neckarhausen. (nip) Es geht um viel Geld, wenn sich morgen Abend der Gemeinderat um 18 Uhr zur Verabschiedung des Haushalts mit einem Gesamtvolumen von 45,6 Millionen Euro trifft. Teilweise enthalten sind unter anderem Mittel zur Sanierung der katholischen Kindergärten Sankt Andreas in Neckarhausen und Sankt Martin in Edingen. Im St. Andreas-Kindergarten erfolgt die Sanierung im Bestand mit geschätzten Kosten von 305 000 Euro, verteilt auf zwei Jahre. Mit rund 1,59 Millionen Euro (590 000 in diesem Jahr, eine Million 2019) fallen Sanierung und Erweiterung von St. Martin deutlich höher aus.