Das Deutsche Hasenmuseum wurde im November 2009 im Eppelheimer Wasserturm eröffnet. Die ausgestellten Hasenobjekte aus den Bereichen Kunst, Werbung, Schmuck, Spielwaren und Dekoration hat der Sammler Josef Walch über Jahre hinweg in der ganzen Welt zusammengetragen. Wegen der begrenzten Größe des Wasserturms war dort nicht Walchs komplette Hasenkollektion zu sehen. Diese hat laut Walch einen Umfang von 3000 Artikeln mit einem Gesamtwert von etwa 100.000 Euro. Der Besucherandrang im Hasenmuseum schwankte stark. "An Ostern war die Hütte immer voll", weiß Museumswärter Walter F. Bilke. "Bei 300 haben wir aufgehört zu zählen." An normalen Öffnungstagen - an jedem ersten Freitag im Monat - habe sich das Interesse aber in Grenze gehalten. Zwischen fünf und zehn Menschen seien gekommen, im Winter habe es auch Tage ohne Besucher gegeben. Doch immer wieder hätten Menschen Wege über mehrere Hundert Kilometer auf sich genommen, um das Museum aufzusuchen, berichtet Bilke. aham