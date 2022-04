Harald Schmidt

Der Grandseigneur des Late-Night-Formats im deutschen Fernsehen wurde 1957 in Neu-Ulm geboren und ist im württembergischen Nürtingen aufgewachsen. Nach der Schauspielschule Stuttgart trat er an den Städtischen Bühnen Augsburg und im Düsseldorfer Kom(m)ödchen auf. Bundesweit bekannt wurde er durch den Import der Late-Night-Show nach US-Vorbild ins deutsche TV. Nach "Schmidteinander" mit Herbert Feuerstein ab dem Jahr 1990 machte von 1995 bis 2014 "Die Harald Schmidt Show" mit wechselnden Titelvarianten aus dem Talkmaster eine Legende der Abendunterhaltung. Schauspieler ist der 64-Jährige weiterhin: am Stuttgarter Staatstheater, am Burgtheater Wien, aber auch als fester Teil der "Traumschiff"-Crew. Schmidt wohnt in Köln.