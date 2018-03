Hintergrund Handschuhsheim - Tiefburg als repräsentativer Wohnsitz

"Vor dem 15. Jahrhundert ist die Handschuhsheimer Burg in den Quellen nicht fassbar", schreibt Stefan Bröhl in seiner Masterarbeit über die "Ritter von Handschuhsheim". Vorher könnte ein herrschaftlicher Gutshof mit einem Wohnturm an ihrer Stelle bestanden haben. Wall und wasserführender Graben wären im Laufe der Zeit hinzugekommen.

Dabei diente die Niederungsburg nicht in erster Linie der Verteidigung; Belagerung und Beschuss, zumal vom Berg herab, hätte sie wohl nicht lange standgehalten. Aber mit dem Bauwerk konnten ihre Besitzer zeigen, dass sie einen repräsentativen, ritterlichen Wohnsitz hatten. Das hinderte die Ritter nicht daran, sich nach einer Höhenburg umzusehen: Mit Kapital beteiligten sie sich an verschiedenen Objekten. Ihr Blick richtete sich besonders auf die Schauenburg oberhalb von Dossenheim. Fast 100 Jahre lang, mit einigen Unterbrechungen, wurden sie dort Pfandbesitzer mit allen Rechten. Sie steckten viel Geld hinein, um am Ende doch mit leeren Händen dazustehen. Später gab es einen hartnäckigen Streit mit den Landschaden um die Neckarsteinacher Hinterburg, auch da zogen die Handschuhsheimer den Kürzeren.

Nach dem Aussterben ihres Stammes ging ein Teil des Besitzes an die Grafen von Helmstatt aus dem Kraichgau. Die Kriege des 17. Jahrhunderts verwüsteten die Pfalz; von der Tiefburg blieb nur eine Ruine. Um sie vor dem gänzlichen Verfall oder gar dem Abriss zu bewahren, wendete Graf Raban von Helmstatt zwischen 1911 und 1913 erhebliche Mittel für die Restaurierung auf. 1950 erwarb die Stadt Heidelberg das Denkmal. Heute ist die Burg der gesellschaftliche Mittelpunkt des Stadtteils.

Schon lange hegen Heimatforscher die Vermutung, es habe eine zweite Burg gegeben. Schließlich müsste auch die ältere Familie einen Sitz am Ort gehabt haben. Die Annahme stützt sich auch auf den seit 1267 bezeugten Gewannnamen "Birgel/Bürgel" auf einem Vorsprung des Heiligenberges. Das könnte auf eine "kleine Burg" hinweisen. Beweise dafür gibt es allerdings nicht. (bec)