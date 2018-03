Hintergrund Handschuhsheim

Ein Spion im Lager: Als Raubritter betätigten sich die Inhaber der Burg Tannenberg zwischen Bensheim und Darmstadt an der Bergstraße: Sie plünderten Kaufleute auf dem Weg nach Frankfurt aus. Um dem Treiben ein Ende zu bereiten und die Burg zu zerstören, fand sich 1399 eine große Koalition zusammen, der neben anderen der Pfalzgraf und der Bischof von Mainz angehörten. An der Belagerung nahm auch Dieter IV. als pfalzgräflicher Marschall teil.

Eines Tages setzte der Handschuhsheimer einen Verdächtigen fest, den er für einen Spion hielt. Der Gefangene aber gab an, "die burgermeister zu Frankfort" hätten ihn geschickt. Jetzt schreibt Dieter an die Frankfurter, um die Behauptung zu überprüfen. Dieser Brief ist überliefert, die Antwort leider nicht, wohl, weil die Belagerer anderes zu tun hatten, als ihre Post abzuheften. Im Sinne des Festgesetzten bleibt zu hoffen, dass die Antwort zu seinen Gunsten ausfiel. Denn: "Wenn ihr ihn nicht hergesandt habt", schreibt Dieter, "so muss man mit ihm verfahren, wie es dann geboten ist". Was das bedeutete, kann man sich unschwer vorstellen. bec