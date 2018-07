Am Samstag, 14. April, postierte die Immobilienberatungsfirma JLL zwischen 13 und 16 Uhr Mitarbeiter in 174 Einkaufsstraßen in ganz Deutschland, um die Passanten zu zählen. Angegeben ist der Durchschnittswert pro Stunde. Das sind die Zahlen für die Region:

Heidelberg: Hauptstraße 18 (Eingang zur Neugasse): 5270 Passanten (2017: 5465), Durchschnitt 2014-2018: 5704, Rang (unter 170 Einkaufsstraßen in Deutschland): 48 (2017: 45).

Mannheim I: Planken O5,1 (vor dem Textilhaus Engelhorn): 5225 Passanten (2017: 6875), Durchschnitt 2014-2018: 5602, Rang: 49 (2017: 23).

Mannheim II: Breite Straße (am Marktplatz vor dem Lidl): 4090 Passanten (2017: 4175), Durchschnitt 2014-2018: 3409, Rang: 67 (2017: 76).

Ludwigshafen: Bismarckstraße 87 (kurz vor dem Rathausplatz): nicht gemessen (2017: 1320), Durchschnitt 2014-2018: k.A., Rang: k.A. (2017: 161).

Heilbronn: Fleinerstraße 16 (Eingang Deutschhof-/Allerheiligenstraße): 3400 Passanten (2017: 2185), Durchschnitt 2014-2018: 3089, Rang 89 (2015: 133).