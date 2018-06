Fans mussten lange auf Bahnen warten

"Musikalisch fanden meine Frau und ich das Guns N’ Roses-Konzert top", sagte ein RNZ-Leser aus Sinsheim gestern am Telefon. Als sich die Band allerdings gegen 23 Uhr verabschiedet hatte, musste das Paar lange auf die Straßenbahn warten. "Die Rückfahrt war echt zäh. Wir sind erst um halb eins los- und erst um halb zwei in Sinsheim angekommen", klagte der genervte Kraichgauer.

Besonders ärgerlich war für viele Besucher, dass die Bahnen nicht wie angekündigt an der Haltestelle "Maimarkt" abfuhren, sondern erst rund einen Kilometer weiter in Neuostheim. Die Polizei bestätigte am Montag, dass es bei der Abreise mit der Straßenbahn, aber auch mit dem Auto zu Wartezeiten gekommen sei. Die Anreise sei dagegen reibungslos verlaufen. Nur auf der A 6 habe sich der Verkehr zwischenzeitlich in beide Richtungen gestaut.

Ansonsten zeigten sich die Beamten mit dem Einsatzverlauf sehr zufrieden. Die Fans der "Gunners" hätten sich vorbildlich und diszipliniert verhalten, hieß es in einer Mitteilung. Die Rettungsdienste mussten insgesamt 110 Mal ausrücken, zehn Besucher wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in Kliniken gebracht. (alb)