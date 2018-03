Hintergrund Gregor Gysi

Gregor Gysi sprach am Montagabend auf Einladung des Kulturhauses DAI in der komplett ausverkauften Heidelberger Stadthalle vor rund 1200 Besuchern. Erstaunlich für einen Politiker, der sein wichtigstes Amt, das des "Oppositionsführers" im Bundestag, bereits vor zwei Jahren abgegeben hatte. Doch der 70-Jährige begeistert sich immer noch für Politik, für seine Partei, Die Linke, sitzt er auch weiterhin im Bundestag - und diese Begeisterung übertrug sich auch auf das weithin junge Publikum. Gysi setzt in seinem Vortrag (eigentlich ein Zwiegespräch mit DAI-Chef Jakob Köllhofer) auf Pointen. Und er ist zudem ein begnadeter Parodist, wie er abseits der Bühne bewies.

Gysis zentrales Thema: Die Anerkennung. Sein Leben teilt er in seiner Biografie "Ein Leben ist zu wenig" in sechs Phasen ein. Die fünfte Phase, das war das mühsame Ankommen in Gesamtdeutschland (mit Stasi-Vorwürfen), die sechste Phase genießt er jetzt. Und das Alter "schiebt" er noch vor sich her.