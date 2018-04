Zum Start des Vorverkaufs am 17. April auf dem Kiliansplatz spielt ab 16.45 die Band "Gonzo ’n’ Friends", um 17.40 Uhr wird die erste Dauerkarte an den baden-württembergischen Tourismus-Minister Guido Wolf verkauft, die ersten hundert "normalen" Dauerkartenerwerber erhalten einen Einkaufsgutschein. Im Vorverkauf zahlen Erwachsene 110 statt 125 Euro und Senioren ab 67 Jahren 100 statt 115 Euro. Der Vorverkauf endet am Tag vor Beginn der Buga, am 16. April 2019. (bfk)