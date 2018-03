> Die Gewaltambulanz am Institut für Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin in der Voßstraße 2 ist ein Angebot für von Gewalt betroffene Menschen. Speziell ausgebildete Ärzte können in vielen Fällen objektive Befunde von Verletzungen erheben und Spuren sichern. Im Fall eines Straf- oder Zivilverfahrens können Rechtsansprüche besser geltend gemacht werden, wenn objektive Sachbeweise vorliegen. Auch wer keine oder noch keine Anzeige bei der Polizei erstatten will, kann sich kostenlos untersuchen lassen. Das sollte so rasch wie möglich nach dem Vorfall, auch nachts, stattfinden. Vor allem in den ersten Stunden nach einer Tat können wertvolle Beweise gesichert werden, die später unwiderruflich verloren sind - etwa für den Einsatz von K.o.-Tropfen, die nur wenige Stunden in Blut oder Urin nachweisbar sind, oder die Zeichen für eine Strangulation, die Experten im Auge erkennen können. Die Untersuchungen finden am Institut oder am Universitätsklinikum Heidelberg bzw. der Universitätsmedizin Mannheim statt. Auch eine Untersuchung zum Beispiel auf Polizeidienststellen ist nach Absprache möglich. bik