> Gertrude Reum war zweifellos die profilierteste Künstlerin der Region. Ihre Schaffenskraft war von einer beeindruckenden Vielseitigkeit geprägt. Ausstellungen in ganz Deutschland und im Ausland sowie zahlreiche Auszeichnungen (u. a. Arthur-Grimm-Kunstpreis, Willibald-Kramm-Preis oder Verdienstmedaille der Stadt Buchen) belegen den besonderen Stellenwert ihres Wirkens.

> Die 1926 in Saarbrücken geborene Künstlerin erhielt von 1943 bis 1946 bei Maler und Kunsterzieher Jakob Schug ihre erste künstlerische Ausbildung. Anschließend studierte sie an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, wo sie ihren späteren Mann Carl Reum kennenlernte. Seit 1954 lebte sie mit ihrer Familie in Buchen.

> Ihre Kreativität lebte sie anfangs in der Malerei aus, dann ging sie über zum plastischen Gestalten in Metall. Sie verwendete für ihre Arbeiten bevorzugt technisch genutzte Materialien, beispielsweise Aluminium, Nickel, Kupfer und Messing. Beeindruckend sind auch ihre riesigen Chromnickelstahl-Skulpturen.

> Bleibende Spuren: Während viele ihrer Werke die Wände privater Sammler zieren, hat ihr künstlerisches Wirken auch bleibende Spuren im öffentlichen Raum hinterlassen - etwa in der Buchener Pfarrkirche St. Oswald, wo die von ihr gestaltete Altarumkleidung seit 1993 die Blicke auf sich zieht.

> Noch bis ins hohe Alter war Gertrude Reum künstlerisch aktiv. So wurde ihr 2013 auf der Kunstmesse Art Karlsruhe eine "One-Artist-Show" gewidmet. Am 16. August 2015 ist sie im Alter von 88 Jahren gestorben. rüb