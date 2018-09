Den Fußballkreis Sinsheim kennt der SV Waldhof Mannheim gut. Im badischen Pokal schaut der Regionalligist immer wieder im Kraichgau vorbei. Am 24. August 2016 war er beim TSV Obergimpern zu Gast, den er mit 5:0 bezwang. Daniel Müller, Gimperns Co-Trainer, ließ sich extra aus dem Kroatien-Urlaub für dieses Spiel einfliegen. Der SV Rohrbach durfte in den vergangenen Jahren gleich zwei Mal gegen die Waldhof-Buben ran. Am 14. August 2013 gab es ein 0:6, am 22. Juli 2010 ein 1:5. Den Ehrentreffer für den SVR erzielte Sachar Theres. esc