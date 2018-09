Auf 5 Fragen mit ... René Friedrich

Binaus Bürgermeister ist stolz auf das Bürgerengagement - und hätte gerne besseren Handyempfang

In zwei, drei Sätzen: Was ist Binau (für Sie)? Was macht die Gemeinde aus?

Binau ist eine attraktive Wohngemeinde und eine lebenswerte Heimat in einem wunderschönen Fleckchen Natur. Wir pflegen ein gutes Miteinander unter den Bürgern, in den Vereinen und mit unserer bürgernahen Verwaltung. Und wenn es darauf ankommt, kann ich mich immer darauf verlassen, dass unsere engagierten Bürgerinnen und Bürger tatkräftig und selbstlos mit anpacken, darauf bin ich jeden Tag immer wieder stolz.

Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut?

Wir sind klein, aber oho! Ich denke, gerade das können wir ganz besonders gut: liebenswert und klein sein. Maßvoll Neues schaffen und das Vorhandene erhalten - so war schon die Devise meines Vorgängers, und anders kann es auch in meinen Augen nicht gehen. Unschlagbar sind wir meines Erachtens in allen Bereichen, die das bürgerschaftliche Engagement für die Gemeinde betreffen. Unsere Rentner- und Freiwilligeninitiative sei nur als Beispiel genannt.

Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden?

Wir haben eine große Nachfrage nach Wohnungen und Bauplätzen, können diese Bedürfnisse aber wegen unserer herrlichen und mehrfach geschützten Lage nicht erfüllen. Und na ja, ganz ehrlich gesprochen, spottet der Mobilfunkempfang in Binau teilweise oder sogar größtenteils jeder Beschreibung!

Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Gemeinde beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden Sie sich wünschen?

Lasst die kleinen Gemeinden leben! Wir sind immer mehr damit beschäftigt, uns selbst verwalten zu müssen, anstatt wichtige Ressourcen für die Bürger und die Gemeinde frei halten zu können.

Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus?

Ich sehe schon die Schlagzeile in der RNZ vor mir: "Netzbetreiber weihen mit Fördermitteln von Bund, Land und Kreis den deutschlandweit letzten Mobilfunkmasten ein." Spaß beiseite. Für Binau wünsche ich mir, dass die Bürgerinnen und Bürger einfach und mit allem, was dazu gehört, immer noch gerne hier leben.