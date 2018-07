Franz Xaver Kroetz wurde 1946 in München geboren. Schon als 16-Jähriger begann er ein Studium am Wiener Max-Reinhardt-Seminar, das er jedoch abbrach, um zunächst als Kraftfahrer, Pfleger und Schauspieler zu arbeiten. Er war Regieassistent in Darmstadt, Hausautor in Heidelberg und hat mehr als 60 Theaterstücke verfasst, meist mit gesellschaftskritischem Inhalt. Für großes Aufsehen sorgte er auch als Schauspieler in Helmut Dietls TV-Serie "Kir Royal" (1986). Kroetz schreibt auch Drehbücher, führt Regie und ist Mitglied des Pen-Zentrums Deutschland.