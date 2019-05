Das Programm

Er wird etwas kleiner, der Standort ist ein anderer, doch der Fohlenmarkt auf dem Burgplatz hat ein reichhaltiges Programm mit viel Bekanntem zu bieten. Ein Überblick:

Donnerstag, 30. Mai

11 Uhr: Eröffnung mit Fassbieranstich durch Oberbürgermeister Jörg Albrecht und musikalischer Umrahmung durch die Stadtkapelle Sinsheim im Festzelt

11.30 bis 13 Uhr: Frühschoppen mit der Stadtkapelle Sinsheim im Festzelt

14 bis 15.30 Uhr: Musikverein Steinsfurt im Festzelt

16 bis 18.30 Uhr: Sport- und Tanzvorführungen im Festzelt, moderiert von Anna Stegmaier: 16 bis 16.30 Uhr: Viet Vo Dao; 16.30 bis 17.15 Uhr: TSC Rot-Gold; 17.15 bis 17.45 Uhr: Venice Beach und Zumba; 17.45 bis 18 Uhr: Hip Hop Kids; 18 bis 18.30 Uhr: TSC Sunnisheim

19 bis 21 Uhr: Vatertagsrock mit Flugrost im Festzelt

Am Nachmittag: Heimattagemalaktion für Kinder im Festzelt

Freitag, 31. Mai

14 bis 17 Uhr: Seniorennachmittag beim Tanzcentrum Sinsheim - kostenfreie Einlasskarten müssen im Vorfeld beim Bürgerbüro oder im Tanzcentrum erworben werden

17 bis 19 Uhr: Vorgruppe Coulord Rain im Festzelt

20 bis 24 Uhr: FATE Music Covers im Festzelt

Samstag, 1. Juni

14 bis 18 Uhr: "Tanzrausch statt Vollrausch …", veranstaltet vom Tanzcentrum Sinsheim im Festzelt

19 Uhr: Rock ‘n‘ School der Grundschule Hilsbach/Weiler im Festzelt

20 bis 24 Uhr: ZAP-Gang im Festzelt

Sonntag, 2. Juni

10.30 bis 11.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst im Festzelt

11.30 bis 13 Uhr: Musikverein Hilsbach im Festzelt

13.30 Uhr: Festumzug unter dem Motto "Trachten, Tanz und Traditionen - Sinsheim bereitet sich auf die Heimattage 2020 vor" (Innenstadt)

15 bis 16 Uhr: Musikverein Ehrstädt-Hasselbach im Festzelt

16.15 bis 17.15 Uhr: Stadtkapelle Sinsheim im Festzelt

18.30 bis 20 Uhr: Abschlussparty mit Lehman Brothers im Festzelt

Fahrgeschäfte und ein kleiner Vergnügungspark finden sich vom 30. Mai bis 2. Juni auf dem Burgplatz

Ein Krämermarkt in der Innenstadt hält am Samstag von 13 bis 20.30 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 18 Uhr über 50 Stände bereit

Am verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt haben rund ein Dutzend Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Eine Autoausstellung und einen Kletterpark finden sich am Sonntag auf dem Kirchplatz

Das Stadtmuseum Sinsheim hat sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. (cbe)