Der Absturz am Hohen Nistler gehört zu den schwersten Flugzeugunglücken in Deutschland. Am Morgen des 22. Dezember 1991 war ein 49 Jahre altes Oldtimerflugzeug, eine Douglas DC-3A der Flugzeuggesellschaft Classic Wings, auf dem Flughafen in Egelsbach gestartet. Gechartert hatte es der Regisseur Martin Kirchberger. Eigentlich wollte man über den Rhein fliegen, in Mannheim verwechselte der durch Filmaufnahmen abgelenkte Co-Pilot die Flüsse, die Maschine flog in weniger als 500 Metern Höhe den Neckar entlang. Dann bemerkte der Kapitän den Fehler und steuerte ins Siebenmühlental. Dort gewann das Flugzeug kaum an Höhe und streifte um 11.37 Uhr die Bäume auf der Kuppe des Hohen Nistlers (496 Meter) und stürzte ab. 28 der 32 Insassen waren sofort tot, vier teils schwer verletzt. Der Tontechniker Eckhard Kuchenbecker, der nur deshalb überlebt hatte, weil er sich während des Fluges in die besser geschützte Toilettenkabine gezwängt hatte, lief das Tal hinunter und informierte die Polizei. Später nannte das Luftfahrtbundesamt mehrere Gründe für das Unglück: die Verwechslung der Flüsse, die abgeklebten Scheiben (um Reflexionen zu vermeiden), tief hängende Wolken und das überladene Flugzeug. hö