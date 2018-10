Abstimmung in der Gemeinderatssitzung: Das Thema Flüchtlingsunterkunft wollte Bürgermeisterin Patricia Rebmann spontan für eine neue Anstellung nutzen. Die Flüchtlingshilfe hatte nämlich einen Hausmeister für die Holzhäuser vorgeschlagen. Über diese Idee wollte Rebmann direkt in der jüngsten Gemeinderatssitzung abstimmen lassen - ohne dass das auf der Tagesordnung gestanden wäre.

Sebastian Unglaube (Grüne) war dagegen: "Ich hätte gerne Zahlen", sagte er. Rebmann beantragte dennoch eine Abstimmung darüber, ob es zur Abstimmung kommt. Ergebnis: Stimmpatt. "Also stimmen wir ab, dann ist die Stelle für vier Jahre genehmigt", meinte Rebmann lächelnd. Unglaube dazu: "Und wenn wir dagegen sind, dann darf für ein halbes Jahr keine andere Entscheidung getroffen werden?" Rebmann bejahte. Im Saal brach Gemurmel aus. Jürgen Geschwill (SPD) schlug vor, die Hausmeister-Stelle mit dem Gemeindevollzugsdienst zu kombinieren, was seine Fraktionskollegin Renate Schmidt aufgriff. Trudbert Orth (CDU) mahnte: "Langsam, langsam, am Ende haben wir einen Generaldirektor angestellt." Das Gemurmel wurde stärker.

Und Rebmann musste einsehen, dass eine solche Spontanabstimmung nichts bringt: "Wir entscheiden das in der nächsten Sitzung." (aham)