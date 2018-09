Die Unterkünfte: Die Unterkunft in der Hardtstraße in Kirchheim, in der bis zu 300 Menschen unterkommen, existiert seit den 90er Jahren. In der Henkel-Teroson-Straße (Pfaffengrund) gibt es seit 2006 Platz für 160 Menschen. Ende 2014 zogen 100 Flüchtlinge in ein Haus in den Patton Barracks, mittlerweile leben dort deutlich weniger Menschen. Im Herbst 2015 zogen 50 Flüchtlinge in das ehemalige Hotel Metropol in Bergheim, seit Juni 2017 bietet ein Haus in Ziegelhausen Platz für 30 Menschen. Im August 2017 wurde die neu gebaute Unterkunft für 66 Personen "Im Weiher" (Handschuhsheim) bezogen.

Freiwillig hat sich die Stadt Heidelberg im März 2017 bereit erklärt, Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive im Rahmen des Relocation-Programms der Europäischen Union aufzunehmen. Seither kamen 50 Menschen nach Heidelberg. (rie/dns)