In einem Drogenkonsumraum können Abhängige mitgebrachte Drogen unter Aufsicht konsumieren. Das soll Infektionen vermeiden helfen und Abhängige in Kontakt mit Suchthilfeeinrichtungen bringen. Mit nackten Tischen, blanken Kacheln und Edelstahlwaschbecken sind die Räume keine gemütliche Plätzchen für die Haschpfeife. Bundesweit gibt es 23 solcher Einrichtungen in sechs Bundesländern. Vorbild war die Schweiz, die "Fixerstuben" seit Mitte der 80er Jahre hat. dpa