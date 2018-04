Die Feuerwehr Heidelberg besteht aus der Berufsfeuerwehr, die in Städten mit mehr als 100.000 Einwohner vorgeschrieben ist, und insgesamt acht Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr (Altstadt, Handschuhsheim, Kirchheim, Neuenheim, Pfaffengrund, Rohrbach, Wieblingen, Ziegelhausen). Zum Stichtag 31. Dezember 2017 gehörten der Feuerwehr 724 Männer und Frauen an, 122 davon der Berufsfeuerwehr, 300 den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Wehren, 123 der Jugend- und 74 der Kinderfeuerwehr sowie 105 der Altersabteilung. Insgesamt rückten die Wehrleute 2017 rund 2561 Mal aus, 2016 waren es 2684 Einsätze. Bei rund 500 Einsätzen unterstützte dabei die Freiwillige Feuerwehr. In 200 Fällen ging es um die Bekämpfung eines Brandes (2016: 219 Fälle), in 816 Fällen um Technische Hilfeleistung (2016: 763 Fälle). Die Zahl der Fehlalarme liegt bei 823, im Jahr 2016 wurden die Wehrleute 919 Mal in gutem Glauben, böswillig oder durch Brandmeldeanlagen alarmiert. Der Anteil der Feuerwehr im städtischen Haushalt liegt bei rund elf Millionen Euro. tt