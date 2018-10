Dritter gegen Sechster: Hoffenheim gegen Augsburg ist ein Topspiel an diesem Wochenende. In bislang zwölf Bundesligaduellen hat die TSG die Nase vorn: Sechs Siegen stehen jeweils drei Niederlagen und drei Remis gegenüber. Auch das Torverhältnis spricht für das Team von Julian Nagelsmann - 17:11. In den bisherigen sechs Heimspielen ist die TSG bei drei Siegen noch ungeschlagen.

Es sagte ...

"Es wird immer eine besondere Beziehung bleiben, die TSG war mein erster Verein in Deutschland. Ich habe dort viel gelernt und mitgemacht." - Michael Gregoritsch, vor der Saison vom HSV nach Augsburg gewechselt, über seine Vergangenheit in Hoffenheim.

So könnten sie heute beginnen

Hoffenheim: Baumann - Nordtveit, Vogt, Hübner - Kaderabek, Zuber - Geiger - Demirbay, Amiri - Wagner, Kramaric.

Augsburg: Hitz - Gouweleeuw, Khedira, Hinteregger - Opare, Max - Baier - Heller, Gregoritsch, Caiuby - Finnbogason.

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin). nb