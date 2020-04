> Das Familientherapeutische Zentrum (FaTz) in Neckargemünd bietet seit dem Jahr 2015 "integrierte tagesklinische Therapie" für psychisch kranke Kinder mit Eltern und/oder psychisch kranke Eltern mit Kindern zwischen null und 18 Jahren an – besonders, wenn Eltern und Kinder psychisch erkrankt sind. Es handelt sich um akute kinder- und jugendpsychiatrische und psychiatrische Therapie. Das übergeordnete Ziel des FaTz-Konzeptes ist die Förderung beziehungsweise Entwicklung einer gesunden, tragfähigen Bindung zwischen Eltern und ihren Kindern oder ihrem Kind durch eine "ganzheitliche Therapie im Familienkontext". Die Tagesklinik ist werktags von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Im Schnitt dauern die Behandlungen acht bis zwölf Wochen. Jedes Jahr werden zwischen 40 und 50 Familien aus der ganzen Region zwischen Bensheim und Karlsruhe behandelt. Teilweise kommen Familien von weiter weg und leben dann in Ferienwohnungen. Die Behandlung durch das insgesamt etwa 35-köpfige Team findet überwiegend in Gruppenangeboten statt. Angeboten werden auch Videosprechstunden. In Deutschland gibt es laut FaTz bisher kaum Einrichtungen oder Kliniken, die "integriert familienpsychiatrisch" arbeiten – sprich Eltern und Kinder gemeinsam behandeln. (cm)