Zugestimmt wurde vom Seckacher Gemeinderat am Montag den Ergebnissen der Kommandatenwahlen der Abteilungswehren von Seckach und Zimmern. Die Seckacher Wehr wird von Steffen Wallisch geführt, sein Vertreter ist Kristian Antunovic. Kommandant der Feuerwehr Zimmern ist Siegfried Barth, sein Vertreter Karl-Heinz Adam.

Trotz diverser Auflagen und mit Mehrkosten verbundener Planänderungen infolge der Ergebnisse der Anhörung der Öffentlichkeit und der Behörden hält die Firma "Energiebauern" GmbH aus Sielenbach am Bau einer großflächigen Photovoltaikanlage im Bereich "Roter Markstein/Hirschboden" auf Seckacher Gemarkung fest. Den Forderungen der Träger öffentlicher Belange schloss sich der Gemeinderat am Montag an.

Zu den Voraussetzungen für die Verwirklichung des Vorhaben gehört demnach unter anderem, die bestehenden Jagdeinrichtungen an einem anderen Standort umzusetzen. Die entfallende Jagdpacht ist der Gemeinde zu entschädigen. Die Baugrenze im Bereich der Trasse der Bodensee-Wasserversorgung muss zurückgesetzt werden.

Der von der Unteren Forstbehörde geforderte Waldabstand von 30 Metern kann nur zum südlich gelegenen Gemeindewald Schefflenz eingehalten werden. Der Anlagenbetreiber verzichtet auf eine Überplanung einer Flachland-Mähwiese im nordwestlichen Teil des Plangebietes und nimmt hier den Geltungsbereich an der westlichen Grenze um 1,4 Hektar zurück. Zudem nimmt die Firma in Kauf, dass die Photovoltaiknutzung von Waldflächen nicht förderfähig ist. Die Rodung der überplanten Waldfläche kann durch Aufforstung einer externen Fläche ausgeglichen werden. Die Kosten für die Aufstellung der vorhabenbezogenen Bebauungspläne einschließlich des Umweltberichtes und weiterer erforderlicher Gutachten trägt das Unternehmen.

Martin Bichler stand in seiner Funktion als Geschäftsführer der Firma "Energiebauern" in der Sitzung zu Fragen Rede und Antwort. (lm)