Eric Grabenbauer wurde 1966 in Wiesloch geboren und ist in Horrenberg aufgewachsen. Der Betriebswirt der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie ist seit 16 Jahren Bürgermeister in Wiesenbach und seit 2009 Kreisrat der Freien Wähler. Er ist Fraktionssprecher im Kreistagsausschuss Umwelt, Verkehr und Wirtschaft. Weiter ist er Stellvertretender Kreisvorsitzender der Bürgermeister im Rhein-Neckar-Kreis, Mitglied im Landesvorstand des Gemeindetags Baden-Württemberg, Verbandsvorsitzender im Wasserzweckverband "Unteres Elsenztal", Stellvertretender Verbandsvorsitzender im Abwasserzweckverband "Im Hollmuth", Mitglied im Hauptausschuss des Zweckverbands "High-Speed-Netz Rhein-Neckar", Stellvertretender Vorsitzender im Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar sowie Erster Vorsitzender des Kreisverbands für Obstbau, Garten und Landschaft Rhein-Neckar. Eric Grabenbauer ist seit über 25 Jahren mit Ehefrau Birgit verheiratet und hat mit ihr drei Kinder im Alter von 16, 21 und 25 Jahren. Sein Hobby sind seine Streuobstwiesen, die er pflegt und deren Obst er gerne erntet sowie verarbeitet. Der Erhalt der Streuobstbestände in Wiesenbach ist ihm ein besonderes Anliegen, wobei er sich freut, dass der Gemeinderat dies würdigt und entsprechende Mittel bereitstellt. ke