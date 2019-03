> Für ihr Engagement in Mannheim hat Oberbürgermeister Peter Kurz beim Neujahrsempfang der Stadt zwölf ehrenamtlich tätige Bürger und Initiativen ausgezeichnet. Mit ihren Ideen helfen sie auf vielfältige Art, die Stadtgesellschaft voranzubringen.Es geht beispielsweise um teilhabe, Umweltschutzoder Integration. In der Serie "Engagiert in Mannheim" stellt die RNZ jeden Monat eine dieser Ideen und die Akteure vor. oka