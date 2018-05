Hintergrund ELR

> Seit 1995 unterstützt das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) die strukturelle Entwicklung in ländlichen Kommunen. In der Zeit wurden circa 600 Millionen Euro an Fördermitteln bereitgestellt, wodurch ein Investitionsvolumen von rund vier Milliarden Euro angestoßen wurde.

> Mit dem Förderprogramm sollen vor allem kleinere Kommunen des Ländlichen Raums unterstützt werden. Es umfasst vier Förderschwerpunkte: Wohnen, Arbeiten, Grundversorgung und Gemeinschaftseinrichtungen.

> Die Förderquote des Landes für einzelne Projekte liegt zwischen 40 und 60 Prozent. Im Gegensatz zum Landessanierungsprogramm, wo die Zuschüsse zu 60 Prozent vom Land und zu 40 Prozent von der Stadt kommen, kommt über das ELR der Zuschuss zu 100 Prozent vom Land.