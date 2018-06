Bernhard Eitel wurde 1959 in Karlsruhe geboren und kam im Jahr 2001 als Direktor des Geographischen Instituts und ordentlicher Professor an die Universität Heidelberg. 2007 wurde er zum Rektor der Ruperto Carola gewählt. Im Dezember 2012 wurde er vom Senat für weitere sechs Jahre in diesem Amt bestätigt. In dieser Funktion vertritt er die Universität nach innen und außen und übt das Hausrecht aus. In seinem Verantwortungsbereich liegen die Hochschulentwicklung sowie die strategische Ausrichtung der Universität und das Fundraising. Er ist zuständig für Berufungen und verantwortlich für die Exzellenzinitiative. Zudem ist er Vorsitzender des Senats und seiner Ausschüsse. hob