Die "Eintrittskarten" für das Laureate Forum

Einmal einen dieser fünf Preise gewinnen - das ist das Ziel vieler Informatiker und Mathematiker. Denn damit wird man nicht nur jedes Jahr zum Heidelberg Laureate Forum eingeladen - man steigt auch in die Riege der weltweit besten Wissenschaftler der beiden Disziplinen auf. Ein Überblick über die fünf Auszeichnungen:

> Die Fields-Medaille ist in Deutschland gerade vielleicht so bekannt wie nie. Denn im August erhielt mit dem 31-jährigen Peter Scholze zum ersten Mal seit 32 Jahren ein Deutscher den Preis. Eine herausragende Auszeichnung, denn die Medaille wird nur alle vier Jahre vergeben - und das ausschließlich an Mathematiker, die noch keine 40 Jahre alt sind. Das Auswahlkomitee der Internationalen Mathematischen Union (IMU) zeichnet dabei stets zwei bis vier Preisträger für hervorragende mathematische Errungenschaften aus. Der Preis ist mit 15.000 kanadischen Dollar (rund 10.000 Euro) dotiert, wurde 1936 ins Leben gerufen und ist nach dem kanadischen Mathematiker John Charles Fields benannt. Lange galt die Fields-Medaille unangefochten als "Nobelpreis der Mathematik" - bis vor 15 Jahren der Abelpreis zum ersten Mal verliehen wurde.

> Der Abelpreis wird seit 2003 jährlich von der Norwegischen Akademie der Wissenschaften für herausragende Leistungen im Bereich der Mathematik vergeben. Er erinnert an den norwegischen Mathematiker Niels Henrik Abel, der genau 200 Jahre zuvor geboren wurde. Obwohl Abel bereits mit 26 Jahren an Tuberkulose starb, hinterließ er ein bedeutendes Werk. Da der Abelpreis jedes Jahr und ohne Altersbeschränkung - in der Regel an eine Forscherin oder einen Forscher - verliehen wird, ist er eher mit dem Nobelpreis vergleichbar als die Fields-Medaille. Der Preis ist mit sechs Millionen norwegischen Kronen (rund 630.000 Euro) dotiert.

> Der Turing Award wird seit 1966 jedes Jahr von der Association for Computing Machinery (ACM) vergeben. Wer ihn erhält, hat herausragende Beiträge im Bereich der Informatik geleistet. Als renommierteste Auszeichnung der ACM wird der Turing Award als höchste Ehrung der Informatik angesehen. Benannt ist die Auszeichnung nach Alan Turing. Der britische Mathematiker und Informatiker wird als Vater der Theoretischen Informatik angesehen und half im Zweiten Weltkrieg dabei, die deutschen Funksprüche zu entschlüsseln. Hollywood setzte Turing vor vier Jahren mit dem Film "The Imitation Game" ein Denkmal. Das Preisgeld wurde zuletzt 2014 auf eine Million Dollar (etwa 850.000 Euro) erhöht - gesponsert von "Google".

> Der ACM Prize in Computing wird seit 2007 verliehen - ebenfalls von der ACM. Ihn erhalten keine altgedienten Forscher, sondern junge Informatiker, die am Beginn oder in der Mitte ihrer Karriere stehen. Ausgezeichnet werden Beiträge, die eine wegweisende neue Leistung im Computerwesen veranschaulichen. Das Preisgeld von 250.000 US-Dollar (rund 210.000 Euro) wird von der Firma Infosys gestiftet.

> Der Rolf-Nevanlinna-Preis wird - wie die Fields-Medaille - seit 1981 alle vier Jahre von der IMU beim Internationalen Mathematikerkongress verliehen. Auch hier dürfen Preisträger das 40. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Außerdem müssen sie sich mit herausragenden Beiträgen im mathematischen Bereich der Informatik verdient gemacht haben. Die Auszeichnung ist nach dem finnischen Mathematiker Rolf Nevanlinna benannt. Preisträger erhalten eine Goldmünze und ein Preisgeld von 10.000 Euro. Fotos: IMU/DNVA/ACM/HLFF