Die "Osmanen" gründeten sich erst im Frühjahr 2015 in Hessen - und wuchsen seitdem rasch. Rund 400 Mitglieder sind derzeit in Deutschland bekannt. Foto: Boris Roessler

Ein großes Polizeiaufgebot sicherte den Prozessauftakt in Stuttgart-Stammheim ab. Foto: S. Gollnow

gilt als größte rockerähnliche Gruppierung in Deutschland. Gegründet wurde er im Frühjahr 2015 in Hessen. Weltweit werden der Gruppierung rund 500 Mitglieder zugerechnet, die sich auf 40 Ortsgruppen (Chapter) verteilen.

In Deutschland sind 33 Chapter mit 400 Mitgliedern bekannt. Das Innenministerium geht von sechs Chaptern in Baden-Württemberg mit 100 Mitgliedern und Unterstützern aus. In Hessen bewegt sich die Zahl der Mitglieder nach Einschätzung des Wiesbadener Innenministeriums im mittleren zweistelligen Bereich. Die meisten sind türkische Staatsangehörige oder stammen aus der Türkei.

Die Osmanen sollen enge Kontakte zur türkischen Regierungspartei AKP und dem Umfeld von Präsident Recep Tayyip Erdogan pflegen. So soll ein Erdogan-Vertrauter mehrfach Geld an die Gruppe übergeben haben, von dem unter anderem Waffen gekauft wurden.

Die "Osmanen" unterliegen in Baden-Württemberg - anders als in Hessen - nicht der Beobachtung durch den Verfassungsschutz. In 100 Ermittlungsverfahren zum blutigen Konflikt zwischen den "Osmanen" und der kurdisch geprägten Gruppe "Bahoz" wurden 31 Haftbefehle gegen beide erwirkt - etwa gegen den Weltpräsidenten und den Weltvizepräsidenten der "Osmanen".