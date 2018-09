Personen, die sich um das Wohl und das Ansehen der Gemeinde verdient gemacht haben, werden alljährlich beim Neujahrsempfang geehrt. Auf einstimmigen Beschluss des Gemeinderats zeichnete Bürgermeister Volker Rohm Bernhard Berberich und Yvonne Wolfmüller mit der Bürgermedaille in Bronze aus. Silber gab es für Gerhard Ballweg und Albert Volk.

> Yvonne Wolfmüller: Der Schwerpunkt ihres ehrenamtlichen Wirkens liegt im medizinisch-sozialen Bereich, verdeutlichte Rohm. Im DRK-Kreisverband leitet sie die Kreissozialarbeit, und im Ortsverband ist sie Übungsleiterin. Beim Verein "Netzwerk Nachbarschaftshilfe" fungiert sie als stellvertretende Einsatzleiterin, und sie ist Mitglied der Projektgruppe "Urlaub, Freizeit und Fremdenverkehr". In der Erstaufnahmeeinrichtung in der Kaserne war sie 2015 und 2016 Mitorganisatorin der Kleiderkammer. Ferner bietet sie als Geopark-Vorortführerin interessante Nachtwächterführungen an, und sie ist Mitglied im Alpenverein und im Odenwaldklub.

> Bernhard Berberich: "Sein Herz gehört der Kirche und dem Erftaldom", anerkannte der Bürgermeister. Berberich war 20 Jahre Mitglied des Kirchengemeinderats, darunter 15 Jahre dessen Vorsitzender. Seit fünf Jahren steht er der Kirchlichen Sozialstation vor, er ist zudem Vorsitzender des Vereins "Dienst am Nächsten" sowie des Helferkreises "Hardheim hilft". Engagiert ist er auch im Integrationsprojekt InKA, bei der Organisation der Orgelkonzerte in der Pfarrkirche St. Alban und als stellvertretender Vorsitzender des Vereins zur Renovierung des Erftaldoms.

> Gerhard Ballweg: "Seit frühester Jugend ist er feuerwehrbegeistert", sagte Rohm. Von seinem Eintritt in die Jugendgruppe 1961 bis zum Ausscheiden aus der aktiven Wehr 2007 habe er alle Stationen durchlaufen. Von 1973 bis 1992 war er stellvertretender Abteilungskommandant, anschließend für zehn Jahre Abteilungs- und für 15 Jahre Gesamtkommandant. Für seine herausragenden Leistungen wurde Ballweg zum Ehrenkommandanten ernannt, er ist Träger des Feuerwehr-Ehrenkreuzes in Silber und des Barbara-Ordens von Suippes. Als Ausbildungsleiter der Maschinenfabrik Gustav Eirich sei ihm die Kooperation zur Schule eine Herzensangelegenheit gewesen, die er mit viel Engagement ausgefüllt habe. Und noch heute unterstützt er Kinder ehrenamtlich bei der Hausaufgabenbetreuung, was seine Verbundenheit zur Gemeinde unterstreiche.

> Albert Volk: "Er ist und war für seinen Ortsteil Bretzingen über Jahrzehnte im Dienst", lobte der Bürgermeister. So war Albert Volk 22 Jahre Ortschaftsrat, fünf Jahre Gemeinderat, fünf Jahre stellvertretender Ortsvorsteher und fünf Jahre Ortsvorsteher. Zudem war er Gründungsmitglied des SV "Fortuna", viele Jahre aktiver Fußballer und insgesamt 24 Jahre Vorsitzender des Vereins, dessen Ehrenvorsitzender er heute ist. Ferner zählte Volk zu den Initiatoren des Bretzinger Bockbierfestes. Seit 2005 engagiert er sich im Sozialverband VdK als stellvertretender Vorsitzender und Kassier. "Albert Volk hat sich als Mensch, Sportler, Funktionär und Kommunalpolitiker in vielfacher Hinsicht ausgezeichnet und war stets ein Vorbild für seine Mitbürger", lobte Rohm.

Im Namen der Geehrten dankte Gerhard Ballweg der Gemeinde für die Auszeichnung: "Es ist uns eine große Ehre." (rüb)