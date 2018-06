Ehrenbürgermeister Michel Thiers, 85, ist ein engagierter Europäer, der während seiner Amtszeit als Bürgermeister von Brignais, eine Partnerschaft mit einer Gemeinde in Deutschland eingehen wollte.

Der Politiker und Wissenschaftler wurde in Digne, Département Drôme geboren. In Valence besuche er das Gymnasium, das er mit dem Abitur abschloss. An der Ecole Supérieure de Chemie (Chemie-Hochschule) in Lyon absolvierte er sein Chemie-Studium, das er mit einem Prädikatsexamen abschloss. Nach seinem Studium leistete er seinen Militärdienst ab. Dabei war er als Soldat auch in Algerien stationiert. Danach startete der Diplom-Chemiker bei der Firma Rhóne-Pulence in Lyon sein Berufsleben. Vom Chemiker in einer Arbeitsgruppe avancierte er zum Laborleiter und danach zum Leiter der Forschungsabteilung.

Während seiner Tätigkeit entwickelte Michel Thiers über 100 eigene Patente. Auch für die Ruhr-Chemie hatte Thiers mit seinem Team ein bedeutendes Verfahren zur Produktion von Propylen entwickelt. Seit 1962 wohnt Michel Thiers in Brignais. Dem Gemeinderat gehörte er ab 1972 an, bevor er 1977 zum Bürgermeister gewählt wurde. Bis zum Jahr 2006 bekleidete er dieses Amt.

Darüber hinaus war er Conseiller Général vom Bezirk Saint Genis Laval und Vizepräsident des Conseil Général du Rhóne in Lyon. Aufgrund seiner Verdienste um Wissenschaft und Politik wurde Michel Thiers 1996 in Lyon der nationale Verdienstorden vom Ex-Minister für Forschung und Raumfahrt und Vater der "Ariane", Hubert Curien, verliehen. Die Stadt Brignais würdigte seine Verdienste mit der Ernennung zum Ehrenbürgermeister. (wabra)