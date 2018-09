Ein ehrenamtliches Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr oder des Technischen Hilfswerks muss zunächst von seinem Arbeitgeber freigestellt werden, wenn es einen Einsatz während der Arbeitszeit gibt. Kann oder will der Arbeitgeber dies nicht tun, so kann Michael Hess, Kommandant der Sinsheimer Feuerwehr, das durch die hohe Anzahl an aktiven Mitgliedern in allen Stadtteilen "gut kompensieren", wie er auf RNZ-Anfrage sagt. Neben den 110 Mitgliedern der Altersmannschaft und etwa 150 Jugendfeuerwehr-Mitgliedern kann er auf 480 aktive Feuerwehrmänner und -frauen zurückgreifen. Die Anzahl an alarmierten Feuerwehrleuten richtet sich dabei nach der Alarmstufe beziehungsweise der Größe des Einsatzes. Obwohl Arbeitgeber nach dem Feuerwehrgesetz dazu verpflichtet sind, ihre Angestellten freizustellen, fordere die Sinsheimer Feuerwehr dies nicht ein, erklärt Hess. "Wir können aber aus einem Pool von Aktiven schöpfen, von denen wir wissen, dass sie immer können." Die Arbeitgeber bekommen übrigens die Lohnkosten von der Stadt erstattet, wenn ein Mitarbeiter im Einsatz ist. "Wir haben aber auch Firmen, die ihre Kosten nicht erstattet haben wollen", sagt Hess. (fro)