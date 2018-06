Hintergrund Ehe für alle

Es ist noch nicht lange her, da standen "homosexuelle Handlungen" noch als Straftat im Strafgesetzbuch. Erst 1994 wurde der Paragraf 175 ersatzlos gestrichen: Ein Meilenstein auf dem Weg zur Gleichstellung Homosexueller. Seit 2001 konnten Homosexuelle in Deutschland eine Lebenspartnerschaft amtlich eintragen lassen.

Im Oktober vorigen Jahres folgte ein weiterer Schritt: Homosexuelle Paare in Deutschland dürfen heiraten. Beschlossen wurde eine Änderung im Bürgerlichen Gesetzbuch, die am 1. Oktober in Kraft trat: Paragraf 1353. "Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen." Es dürfen nun nicht mehr nur Mann und Frau heiraten. Der größte Unterschied war, dass Lebenspartner nicht gemeinsam Kinder adoptieren durften.

Seit Oktober können ein schwules oder lesbisches Ehepaar gemeinsam ein Kind adoptieren wie heterosexuelle Paare auch - wenn sie die nötigen Voraussetzungen erfüllen.

Lebenspartnerschaften können seit Inkrafttreten des Gesetzes nicht mehr begründet werden; bereits eingetragene Lebenspartnerschaften bleiben bestehen, wenn die Betroffenen keine Umwandlung in eine Ehe beantragen. In Deutschland leben nach dem jüngsten Mikrozensus rund 94.000 homosexuelle Paare zusammen, 43.000 von ihnen in eingetragenen Lebenspartnerschaften.

Deutschland ist das 24. Land auf der Welt, das die gleichgeschlechtliche Ehe zulässt. Sie ist vor allem in Europa, aber auch in Nord- und Südamerika verbreitet.

In mehr als 70 Ländern - überwiegend in Afrika und Asien - steht Homosexualität unter Strafe. In einer Handvoll Länder droht Homosexuellen die Todesstrafe. (mabi/Quelle: Tagesschau/Spiegel de)