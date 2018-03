Die Abschaltung der Straßenlaternen zur "Earth Hour" an diesem Samstag, 24. März, von 20.30 bis 21.30 Uhr in den Gemeinden im Elsenztal wird in einigen der beteiligten Kommunen von Aktionen begleitet. Eine Übersicht:

Neckargemünd: Im ökumenischen Kirchenzentrum "Arche" in der Pfarrgasse 2 kann ab 19.30 Uhr letztmals die Ausstellung "Glänzende Aussichten - Karikaturen zu Klima, Konsum und anderen Katastrophen" besichtigt werden. Ab 20.30 Uhr findet dort eine Buchlesung mit Bürgermeister Frank Volk und Thordis Taag, der Vorsitzenden des Gewerbevereins, statt. Dass man auch ohne Strom musizieren kann, wird die Alternative-Rock-Band "Jon Doe" aus Neckargemünd im Alten E-Werk beweisen. Einlass ist ab 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Bammental: Im Familienzentrum liest die Erzählkünstlerin Karola Graf ab 20.30 Uhr alte Märchen und erzählt Geschichten für Erwachsene - ganz ohne elektrische Beleuchtung. Auf dem Programm stehen Geschichten, die abwechslungsreich von dem Wachsen und Gedeihen in der Natur, von dankbaren Tieren, die gerettet wurden und sich als Helfer bewähren, von Bäumen und heilkräftigen Pflanzen erzählen. Die Türen sind ab 20 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Wiesenbach: Die BUND-Ortsgruppe bietet eine anderthalbstündige Wanderung für Familien mit Kindern an. Start ist gegen 19.30 Uhr am Sportplatz. Ziel ist ein Aussichtspunkt zwischen Mauer, Bammental und Wiesenbach, von dem aus gegen 20.30 Uhr das Ausschalten der Lichter beobachtet wird. Der Rückweg geht dann durch den unbeleuchteten Ort. Taschenlampen sind mitzubringen.

Gaiberg: Die Gemeindebücherei wird zur "Earth Hour" geöffnet. Hier können Besucher bei Kerzenschein in Ruhe in alten und neuen Büchern schmökern. (cm)