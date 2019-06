Verlosung

"Die Dreigroschenoper" von Bert Brecht und Kurt Weill in der Inszenierung von Intendant Holger Schultze ist bereits sehr gefragt. Am Dienstag, 25. Juni, 19.30 Uhr, hat das Theater Heidelberg deshalb die erste Zusatzvorstellung angesetzt. Dafür verlost die RNZ 3x2 Eintrittskarten. Wer gewinnen will, ruft an unter Telefon 0137822/702321 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN TICKET (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort "Dreigroschenoper" sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Montag, 17. Juni, 13 Uhr, geschaltet.

(Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden)