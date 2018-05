Wo bringt die Neckarbrücke mehr Verkehr, wo weniger?

Von Maren Wagner

Rhein-Neckar. Die Zukunft fängt 2025 an. Wenn die Lücke der L 597 mit der Neckarbrücke zwischen Neckarhausen und Ladenburg geschlossen ist, werden die Karten beim Verkehr neu gemischt. Und schon jetzt ist klar, dass es drei Gewinner und mindestens einen Verlierer geben wird.

Denn die Prognosen des Ingenieurbüros Koehler und Leutwein aus Karlsruhe sind eindeutig: Während sich Ilvesheim, Seckenheim und Ladenburg auf weniger Fahrzeuge freuen können, werden die Straßen besonders in Neckarhausen viel voller. In Richtung Seckenheim werden hier mit der Brücke 22.000 Fahrzeuge mehr am Tag erwartet, sagt André Nieder, zuständiger Projektleiter beim Regierungspräsidium in Karlsruhe. Nieder nennt die Prognose "wilde Mathematik". Das Ingenieurbüro Koehler und Leutwein hat die Zahlen 2005 erhoben, eine ursprünglich geplante Fortschreibung war nicht notwendig. Denn eigentlich waren die Experten vor mehr als zehn Jahren davon ausgegangen, dass der Verkehr über die Zeit viel mehr zunehmen wird. 2011 stellte sich das dann als unbegründet heraus. Somit können die Zahlen von 2005 weiter genutzt werden.

Die Prognosen beziehen sich auf zwei Szenarien: Einmal auf den Verkehr ab 2020 ohne die Neckarbrücke; einmal auf den Verkehr, wenn die Neckarbrücke 2025 fertig gebaut ist. Aber, sagt Nieder: "Es ist schwierig zu sagen, was am Ende wirklich kommt." Die Rhein-Neckar-Zeitung hat die wichtigsten Eckdaten zusammengefasst. Die Zahlen beziehen sich jeweils auf 24 Stunden.

> Seckenheim: Ohne Neckarbrücke gehen die Verkehrsexperten davon aus, dass sich 2020 durch die Seckenheimer Hauptstraße 15.200 Fahrzeuge drängen. Mit Neckarbrücke soll der Verkehr um 3400 Fahrzeuge zurückgehen. Das ist ein Minus von rund 22 Prozent. Die Brücke nach Ilvesheim soll noch stärker entlastet werden. Ohne Neckarbrücke wären es in zwei Jahren fast 27.000 Fahrzeuge am Tag; nach Projektende sollen es noch 16.400 Fahrzeuge sein.

> Ilvesheim: Kaum noch dicke Luft in der Ilvesheimer Ortsdurchfahrt: Durch die Ladenburger Straße würden sich 2020 ohne den Bau der Neckarbrücke 14.700 Fahrzeuge am Tag schieben. Mit dem Lückenschluss der L 597 soll die Verkehrsbelastung um fast 50 Prozent zurückgehen. Prognostiziert werden dann noch 7200 Fahrzeuge.

> Edingen-Neckarhausen: Viel Verkehr in Neckarhausen: Die Verkehrsprognose des Regierungspräsidiums zeigt deutlich den Leidtragenden des Straßenbauprojekts. In der Seckenheimer Straße werden mit der Neckarbrücke 900 Fahrzeuge mehr erwartet, in der Speyerer Straße sind es 500. Anders sieht es jedoch in der aktuell durch die Baustelle auf der A 656 arg gebeutelten Hauptstraße Richtung Edingen aus. Hier werden 300 Fahrzeuge weniger am Tag erwartet.

> Ladenburg: Hier grünt es wieder deutlicher. Während mit der Neckarbrücke in der Bahnhofstraße eine Zunahme von 900 Fahrzeugen am Tag berechnet wurde, soll der Verkehr in der Benzstraße um fast 50 Prozent zurückgehen. Wären es hier ohne das Straßenbauprojekt 13.800 Fahrzeuge, werden es mit der Brücke nur noch 7500 sein.