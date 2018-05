Nach dem Dreißigjährigen Krieg lag die Region darnieder. Für den Wiederaufbau warb der Kurfürst Handwerker aus der Schweiz und Österreich an, heißt es im Neckargemünder Jahrbuch von 1993. Darin findet sich auch eine historische Beschreibung der damaligen Nachkriegssituation: "Die Städte des Landes, welche vor dem Krieg 800 bis 1000 wohlbegüterte glückliche Bürger gezählt hatten, waren des Volkes, des Wohlstandes und der Nahrung entblößt, so daß in den meisten kaum noch 50 bis 100 arme und ausgesogene Familien ein kümmerliches Leben schwer dahin schleppten. Die schönsten Flecken und Dörfer waren theils abgebrannt und in ihrem Schutte begraben, theils bis auf wenige elende Hütten herabgesunken, deren verwilderte Bewohner mehr von dem Raube, als von ihrer Hände Arbeit lebten." fre