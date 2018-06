Die vier Heidelberger Max-Planck-Institute

bik. Die Max-Planck-Gesellschaft, benannt nach dem Physiker und Nobelpreisträger, wurde 1948 in Göttingen als Nachfolgerin der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft aus dem Jahr 1911 gegründet. Ihr Hauptsitz ist München. Sie unterhält derzeit 84 Institute und Forschungseinrichtungen. Finanziert werden alle überwiegend aus Mitteln von Bund und Ländern. 2017 waren es rund 1,8 Milliarden Euro.

Kernphysik

(Saupfercheckweg 1, gegründet 1958)

Wie die Welt zu ihrer heutigen Gestalt gekommen ist, bleibt in vielen Details noch ungeklärt. Die Forscher des Max-Planck-Instituts für Kernphysik wollen einige der Wissenslücken schließen und so an einer umfassenden Theorie dazu mitwirken. In der Astroteilchenphysik erforschen sie Struktur und Entstehungsgeschichte des Universums, die eng mit dem elementaren Aufbau der Materie verknüpft sind. Mit dem Gammastrahlen-Teleskop H.E.S.S. beobachten sie etwa die Überreste von Supernovae. Sie erforschen die Eigenschaften von Neutrinos, geisterhaften Elementarteilchen, und ergründen das Wesen der Dunklen Materie. In der Quantendynamik geht es ihnen um das Zusammenspiel der kleinsten Teilchen etwa in Atomkernen, Atomen und Molekülen, die sie in Beschleunigern, Speicherringen und Fallen studieren. Über Moleküle lernen sie auch mehr, indem sie einfache chemische Reaktionen mit intensivem Laserlicht steuern.

Medizinische Forschung

(Jahnstraße 29, 1930 von Ludolf von Krehl als Kaiser-Wilhelm-Institut gegründet)

Am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung arbeiten Wissenschaftler aus der Physik, der Chemie und der Biologie, um Erkenntnisse zu gewinnen, die langfristig für die Medizin wichtig sein könnten. Zentrales Thema sind die komplexen Wechselwirkungen zwischen Makromolekülen in der lebenden Zelle - ob gesund oder krankhaft. Sie zu beobachten und zu manipulieren, steht dabei im Mittelpunkt. Dazu tragen die derzeit vier Abteilungen am Institut mit ihrer komplementären Expertise bei: Sie widmen sich der optischen Mikroskopie mit Nanometerauflösung (Direktor ist hier der Nobelpreisträger Stefan Hell), dem Design chemischer Reportermoleküle, der Bestimmung der atomaren Struktur von Makromolekülen und der zellulären Materialwissenschaft und Biophysik.

Astronomie

(Königstuhl 17, 1967 gegründet)

Die Astronomie ist eine der ältesten Naturwissenschaften - und gleichzeitig eine der modernsten. Im Max-Planck-Institut für Astronomie entschlüsseln Forscher die Rätsel des Universums mit Hightech-Geräten, bauen trickreiche Zusatzgeräte und Detektoren für Teleskope und Satelliten, die das Licht aus kosmischen Quellen nach allen Regeln der physikalischen Kunst untersuchen. Zu den Objekten wissenschaftlicher Neugierde zählen etwa junge Sterne und die Geburt von Planetensystemen. "Ist die Erde der einzige belebte Ort im Weltall?", so lautet eine der brennenden Fragen der Forschung. Aber auch in den Tiefen von Raum und Zeit sind die Astronomen unterwegs, untersuchen aktive Galaxien und Quasare, um sich ein Bild von Beginn und Entwicklung des heute so reich strukturierten Universums zu machen.

Ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

(Im Neuenheimer Feld 535, 1949 gegründet, zuvor ab 1924 in Berlin)

Am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht forschen Wissenschaftler zu Grundfragen und aktuellen Problemen des Völkerrechts, des Unionsrechts und des öffentlichen Rechts verschiedener Staaten, zusammen mit zahlreichen Gastforschern aus der ganzen Welt. Sie durchdringen Rechtsprobleme dogmatisch oder theoretisch, systematisieren und vergleichen und leisten einen Beitrag zur Fortentwicklung des Rechts und zur Lösung aktueller Probleme. Das Institut berät nationale und internationale Institutionen. Seine Bibliothek ist auf ihren Gebieten nicht nur die größte juristische Spezialbibliothek in Europa, sondern auch eine der größten der Welt.