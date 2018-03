Noch gut zwei Jahre wird es dauern, bis die derzeit rund 700 Heidelberger Mitarbeiter von HeidelbergCement in die 100 Millionen Euro teure neue Hauptverwaltung in der Berliner Straße einziehen können. "In jedem Fall vor den Sommerferien 2020", sagte Finanzvorstand Lorenz Näger gestern bei der Bilanzvorstellung im Ausweichquartier Mathematikon. Dort sind 400 Mitarbeiter untergebracht, die vor allem die Kantine vermissen. Insgesamt sei die Kommunikation in dem Gebäude mit den weißen Wänden und Zellenbüros schwierig. "Wir wollen eine offene Architektur für unser Multikulti-Unternehmen mit 80 Nationalitäten in der Hauptverwaltung." Mit der Planung der Innenausstattung in der neuen Zentrale wurde bereits begonnen. Die Tiefgarage ist fertig betoniert, auch die konstruktiv anspruchsvolle Erdgeschoss-Decke sei weitestgehend fertig, so Lorenz Näger. Jetzt werde mit dem Eingangsbereich begonnen, die Gerüste für die Säulen und die 13 Meter hohe "Feature Wall" stehen bereits. In sechs bis sieben Wochen, so Näger, sollte man durch die Gucklöcher im Bauzaun schon einiges mehr sehen.