Betriebshof: Eine Hälfte als Park?

"Die Heidelberger" wollen so die Standort-Blockade auflösen

hö. Angesichts der allgemeinen Blockade, was den Betriebshofstandort angeht, machen "Die Heidelberger" einen Vorschlag, den sie zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch, 7. November, einbringen werden: Die Wählerinitiative, die die Verlagerung auf die Ochsenkopfwiese befürwortet, fordert, die Hälfte des jetzigen Betriebshofsgeländes zu einem Stadtpark umzugestalten, "um Bergheim endlich die lange verlangte Grünfläche zu ermöglichen" (auch um den Verzicht auf die Ochsenkopfwiese erträglicher zu machen). Die andere Hälfte soll mit Wohn- und Gewerbegebäuden bebaut werden. Einzelheiten soll ein städtebaulicher Wettbewerb klären. Für den Fraktionsvorsitzenden der "Heidelberger", Matthias Diefenbacher, "eröffnet dieser Antrag die Chance, die derzeit vorhandene Blockadesituation im Gemeinderat aufzulösen" und sogar noch "eine wesentlich hochwertigere Naherholungsfläche entstehen zu lassen, als dies bislang im Ochsenkopf der Fall ist".

Im Moment ist es in Sachen Betriebshof zu einer Blockbildung im Gemeinderat gekommen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat: "rechts", "links" und grün. CDU, "Heidelberger", FDP/Freie Wähler und AfD - 20 von 48 Sitzen - sehen, wie die Stadtspitze, die Ochsenkopfwiese als neuen Betriebshof. Dagegen fordern SPD, Grün-Alternative Liste/Heidelberg Pflegen & Erhalten, Bunte Linke und Linke/Piraten (17 Sitze) den Neubau am alten Standort in der Bergheimer Straße. Die Grünen (zehn Sitze) sind für eine Verlagerung auf das Airfield am Pfaffengrund.