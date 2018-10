Die Geschichte Eppelheims ist von Wirren geprägt. Das fängt schon mit den Anfängen an: Wer waren die ersten Eppelheimer? Steinzeitmenschen, die Kelten oder doch ein gewisser Ebbelo beziehungsweise Eppilo? Manche Forscher gehen nämlich davon aus, dass Eppelheim auf diesen Mann zurückgeht: "das Heim des Ebbelo". Hartnäckig hält sich aber auch die Vermutung, dass der Apfel bei der Namensgebung eine Rolle gespielt haben könnte - zumal das Stadtwappen aus einem Reichsapfel mit Kreuz besteht. Die Insignien des Kaiserreiches durfte der Kurfürst von der Pfalz führen. 1696 fand das Wappen seinen Weg von Heidelberg in ein pfälzisches Dorf. Richtig: Eppelheim war irgendwann einmal - niemand weiß genau, wann - pfälzisch geworden, zuvor gehörte es zum Kloster Lorsch und war somit fränkisch. Und 1802 wurde es badisch. Noch öfter als seine Zugehörigkeit wechselte die heutige Stadt aber ihren Namen: Ebbelenheim, Epenheyn, Öppelheim, Äppelheim, Eppelsheim, Eppelen und Ebbelen - all das gab es im Laufe der Jahrhunderte schon. aham