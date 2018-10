Die BG Klinik Ludwigshafen ist seit ihrer Eröffnung am 12. Oktober 1968 das Zentrum für Verbrennungskrankheiten im Rhein-Neckar-Raum. Die Wahl des Standorts fiel im Zusammenhang mit der BASF. Mittlerweile verfügt die Klinik über das modernste Zentrum für die chirurgische Behandlung schwerer und schwerster Verbrennungen in Europa. Dieses Zentrum nimmt jährlich rund 300 Patienten auf und hat auch einen Versorgungsauftrag für Brandverletzte aus dem Elsass.

Zu den berühmtesten Patienten gehörte der Rennfahrer, Niki Lauda, der hier nach seinem schweren Unfall am Nürburgring im August 1976 behandelt wurde. Sechs Jahre später unterzog sich auch Phan Thi Kim Phúc, ein weltweit bekannt gewordenes Opfer des Vietnamkriegs, einem Eingriff in Ludwigshafen. Die Klinik nahm zudem unter anderem Verletzte nach der Flugschau-Katastrophe in Ramstein 1988 und der Brandexplosion bei der BASF im Jahr 2016 auf.

Pro Jahr behandelt die BG Klinik mehr als 13.000 Patienten stationär und rund 30.000 ambulant. Gegenwärtig verfügt das Krankenhaus über 550 Planbetten. Die Klinik wurde 2005 von der Landesregierung zum ersten notfallmedizinischen Zentrum in Rheinland-Pfalz ernannt.

Die Klinik übernimmt für die Uni Heidelberg in den Bereichen Unfall-, Hand-, Plastische- und Verbrennungschirurgie Aufgaben in Lehre, Forschung und Weiterbildung. Seit April 2017 verfügt sie über ein Mikrochirurgisches Trainingszentrum, in dem Mediziner unter fachlicher Supervision Operationstechniken üben können. Im März 2014 wurde das Reha-Zentrum der Klinik Ludwigshafen auf dem Gesundheitscampus eröffnet. Das Haus verfügt über 150 stationäre Betten und 80 ambulante Therapieplätze. Die Klinik ist seit 1973 auch der Stützpunkt des Rettungshubschraubers "Christoph 5", der 2017 zu insgesamt knapp 2000 Einsätzen abhob. Seit 2016 ist die Klinik Teil des Konzerns "BG Kliniken - Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung". adö/alb