Die besten Dylan-Cover-Songs

Die Oeuvre des Bob Dylan hält so viele Überraschungen und Inspirationen bereit, dass es lohnt, sich der Cover-Versionen anzunehmen. Die Playlist zum Nachhören auf rnz.de.

Knocking on Heavens Door: Die ohnehin unsterbliche Ballade haben Guns’n’Roses so verfeinert, dass man sich wundert, warum der Meister selbst nicht im Refrain dieses ikonische "Hey hey hey yeah" eingefügt hat.

To Make you Feel my Love: Die dramatische Klavierbegleitung und der trotzig-flehende Gesang von Billy Joel (Foto) machen den Song perfekt.

Unfassbar vill Rään ist Wolfgang Niedeckens geniale Variante von "A Hard Rain’s A-Gonna Fall" – das sich mit harter E-Gitarre und arabesken Verzierungen entlädt wie ein Gewitter nach einem extrem heißen Sommertag in Nordafrika.

Gotta Serve Somebody: Schon das Original, das Dylan mit Mark Knopfler aufnahm, hatte Groove und Gospel. Aber was Bluesröhre Mavis Staples hier herausholt, ist einfach eine andere Liga.

Migthy Quinn: Wieso eigentlich Cover? Manfred Mann haben das Lied noch vor Dylan veröffentlicht – und mit der monumentalen Fassung quasi das "Original" gesetzt.

Früher oder später: Typ trifft Mädel und verliert sie an anderen Typen – die Story von "One of us must know (sooner or later)" ist so universell, dass sie auch im Wiener Dialekt von Wolfgang Ambros passt.

Every Grain of Sand: Einen der intensivsten Songs Dylans interpretiert Emmylou Harris mit ihrer brüchig-sehnsuchtsvollen Stimme noch eindringlicher.

All Along the Watchtower: Gitarrengott Jimi Hendrixhat aus Dylans Schrammelnummer nur ein Jahr später einen Song für die Ewigkeit gemacht.

Señor (Tales of Yankee Power): Bluegrass-IkoneTim O’Brien hat mit "Red on Blonde" ein ganzes Dylan-Album aufgenommen, Señor ist der schönste Song.

With God on our Side: Ein lässiger Beat statt Gitarrengeknarze, Streicher und Klavier statt schneidender Mundharmonika-Klänge: K’Naan transportiert die Protesthymne ins Südafrika des 21. Jahrhundert.

I Shall be Released: Eine Liveversion zum Feuerzeuge-Schwenken: Eddie Vedder bringt die Leidenschaft, Jack Johnson sorgt für die Erdung und Zach Gill legt sich wie eine Brücke dazwischen.

Spanish Boots of Spanish Leather: Ein ergreifendes Duett. Dabei heben sich Mandolin Orange – Andrew Marlin und seine Frau Emily Frantz – das beste bis zum Schluss auf. Der ideale Soundtrack, egal ob für Heim- oder Fernwehgeplagte.