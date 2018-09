> Deutschkurse: Der Spracherwerb ist in Deutschland ein recht kompliziertes Thema. Für die verpflichtenden Integrationskurse ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zuständig. Das Angebot richtet sich an Asylsuchende, die aufgrund ihres Herkunftslandes mit einer Schutzquote von mehr als 50 Prozent eine Bleibeperspektive haben.

Wer diese jedoch nicht oder nur sehr eingeschränkt hat - die Behörden sprechen hier von "offener Bleibeperspektive" - kann trotzdem an einem vom Land finanzierten Sprachkurs nach der Verwaltungsvorschrift "Deutsch für Flüchtlinge" (VWV-Kurs) teilnehmen.

Die Kurse werden je nach angestrebtem Sprachniveau mit A 1, A 2, B 1, B 2, C 1 und C 2 bezeichnet. Wobei die A-Kurse tatsächlich so etwas wie Anfängerkurse sind und lediglich Grundkenntnisse vermitteln. Um in die nächsthöhere Kategorie zu gelangen, muss der vorangegangene Kurs erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Kurse sind kostenlos, außerdem wird das Fahrgeld erstattet. Für Teilnehmer ohne oder mit nur geringer Schulbildung ist es allerdings sehr schwer, den Abschluss zu schaffen. Beim ersten B 2-Kurs im Rhein-Neckar-Kreis gab es besonders motivierte Teilnehmer, wie der Kursanbieter und Ordnungsdezernent Christoph Schauder bei der Übergabe der Zertifikate erklärten. kaz