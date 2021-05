(jam) Weil die Gemeindeentwicklung nicht nach seinen Vorstellungen voranschreitet, möchte der Elektrotechnikermeister Michael Volk selbst als Bürgermeister "neue Impulse geben" – und zwar getreu dem Motto "gestalten, nicht verwalten". Er bekennt offen, dass er keinen vollen Einblick habe, "wie die Arbeitsabläufe in einer oder unserer Verwaltung sind". Laut Michael Volk ist das aber kein Nachteil, sondern eine "Chance, etwas bewegen zu können". Der 42-Jährige ist überzeugt: "Vieles, was zur positiven Entwicklung beigetragen hat, können sich der Gemeinderat und private Investoren auf die Fahnen schreiben." Als Bürgermeister möchte er dagegen eigene Initiativen anstoßen. Unter anderem möchte er mit Teamwork und Führungsstärke eingefahrene Strukturen aufbrechen und eine schlagkräftigere sowie flexiblere Verwaltung aufbauen, die die Bezeichnung "bürgernah" und "serviceorientiert" verdient hat. Zu seinen Zielen gehört es, "den Flächenverbrauch vor allem im Außenbereich nicht ohne Weiteres voranzutreiben". Er möchte Sanierungen im Ortskern und Neubaugebiete gleichermaßen unterstützen. "Die Ortskerne müssen belebt werden, damit sie am Leben bleiben", sagt Volk. Die Grundlage dafür müsse die Verwaltung schaffen, indem sie zum Beispiel die passende Infrastruktur – wie Straßen, Beleuchtung, Kinderbetreuung oder das Familienbad – bereitstellt und die Bürger finanziell entlastet. Er warnte davor, "den Bogen nicht zu überspannen" – wie zuletzt bei der deutlich angehobenen Hundesteuer oder in den Raum geworfenen zusätzlichen Abgaben. Es gelte, den Bürger "für unsere Gemeinde zu motivieren". So lässt sich Michael Volk zufolge der Trend der Abwanderung stoppen. Die Finanzlage bezeichnete Volk als "düster", aber noch sei nicht "stockfinstere Nacht". Zwar lehnt er es ab, den Feuerwehrstandort Höpfingen aufzugeben, in anderen Bereichen befürwortet Volk aber eine kommunale Zusammenarbeit, um als "lebens- und liebenswerte Gemeinde" überleben zu können.