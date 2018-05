■ Anreise: Per Auto über die A 5 bis Freiburg, auf die B 31 Richtung Todtnau, 210 Kilometer. Per Bahn nach Freiburg, umsteigen in den Bus Richtung Kirchzarten, von dort weiter nach Todtnauberg. Etwa drei Stunden Fahrt.

■ Übernachten: Hotel Engel in Todtnauberg, Kurhausstraße 3, Telefon 07671 91190, www.engel-todtnauberg.de. Übernachtung mit Frühstück pro Zimmer 110 Euro.

■ Essen & Trinken: Kirschtorte isst man zum Beispiel bei Freddy Boch im Restaurant des „Engel“ in der Kurhausstraße, schöne Terrasse. Das Kirschtortenfestival findet alle zwei Jahre statt, das nächste Mal 2020. Infos unter www.kirschtorte.de

■ Allgemeine Informationen unter Hochschwarzwald-Tourismus, www.hochschwarzwald.de