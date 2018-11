Der Koalitionsvertrag für Bayern

Zum zweiten Mal in der jüngeren Vergangenheit - nach 2008 mit der FDP - muss die CSU in Bayern einen Koalitionsvertrag abschließen. Einige Details aus der Einigung mit den Freien Wählern:

> Mehr Geld für Familien: Der Kindergartenbesuch wird durchgängig mit 100 Euro pro Monat und Kind bezuschusst - bislang gilt dies nur im dritten Kindergartenjahr. Ab 2020 sollen auch Eltern 100 Euro pro Monat bekommen, deren ein- und zweijährige Kinder eine Krippe oder Tagesbetreuung besuchen. Hier haben sich die Freien Wähler durchgesetzt. Allerdings bleibt es auf Wunsch der CSU auch beim "Familiengeld" von 250 Euro monatlich. Dieses bekommen Eltern aller ein- und zweijährigen Kinder, unabhängig vom Krippenbesuch. Bis 2023 sollen 42.000 neue Betreuungsplätze für Kinder unter sechs Jahren geschaffen werden.

> Grünes Bayern: In der Präambel bezeichnen sich CSU und Freie Wähler als "Heimatkoalition", die Bayern "nachhaltiger, moderner und ökologischer" machen will. Als "Richtgröße" für den Flächenverbrauch sollen fünf Hektar pro Tag angestrebt werden. Von einer gesetzlichen Begrenzung, wie dies etwa die Grünen fordern, ist aber nicht die Rede.

> Gestoppte Großprojekte: Der Bau der "Skischaukel" am Riedberger Horn im Allgäu wurde schon vor Monaten abgesagt. Nun sollen auch die kritisierten Änderungen am Alpenplan, mit denen die CSU den neuen Skilift ermöglicht hatte, aufgehoben werden. Künftig gelten wieder die alten Schutzzonen. Die Planungen für die umstrittene dritte Startbahn am Münchner Flughafen werden für die fünf Jahre dauernde Legislaturperiode auf Eis gelegt.

> Energie: An den geplanten neuen großen Stromtrassen von Nord- und Ostdeutschland nach Süddeutschland wird nun doch nicht gerüttelt. Eine Landesagentur, die mit 20 Millionen Euro aufgebaut werden soll, soll die Energiewende voranbringen. Es bleibt bei hohen Hürden für neue Windkraftanlagen.

> Recht und Ordnung: Das umstrittene Polizeiaufgabengesetz bleibt, soll aber bis Sommer 2019 evaluiert werden. Es bleibt beim Ausbau der bayerischen Grenzpolizei auf 1000 Stellen. Bei der Polizei sollen bis 2023 weitere 500 Stellen pro Jahr dazukommen. Überstunden sollen abgebaut oder leichter ausbezahlt, Nachtdienstzuschläge erhöht werden. Der von der CSU geplante Ausbau der Reiterstaffeln wird auf 100 Pferde halbiert.

> Finanzen: Mit dem Schuldenabbau will man "konsequent fortfahren" - auch hier bleibt die CSU ganz auf ihrem bisherigen Kurs.

> Bildung und Forschung: Bis 2023 sollen 5000 Lehrer neu eingestellt werden, um kleinere Klassen zu erreichen und eine individuelle Förderung zu ermöglichen. 50.000 digital ausgestattete Klassenzimmer sind geplant. Die befristete Anstellung von Lehrern soll "weitgehend" abgeschafft werden. Ein neuer Unterrichtsschwerpunkt soll "Mundart und regionale Kultur" sein. Bei Söders kürzlich angekündigten Luft- und Raumfahrtprogramm bleibt es - ohne Abstriche, wie sie die Freien Wähler gefordert hatten. Bis 2025 sollen alle Haushalte in Bayern gigabitfähig und Lücken im Mobilfunknetz geschlossen werden.