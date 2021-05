(jam) Als gekonnter Zahlenjongleur präsentierte sich Kandidat Christian Hauk den Höpfinger Bürgern. Der 34 Jahre alte Bewerber, der seit März 2018 als Kämmerer im "Quetschedorf" arbeitet, legte seine Zukunftsvision für Höpfingen dar. Darin zeigte er Wege auf, wie sich in seiner Amtszeit trotz der besorgniserregenden Finanzlage der Gemeinde mehrere Großprojekte stemmen ließen. Seiner Ansicht nach drängt die Zeit dabei, weil sich die Gemeinde ab 2026 vorrangig um ihre Kanäle und Straßen kümmern müsse. So will er 2023 in Waldstetten den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses samt Kindertagesstätte angehen, um die in die Jahre gekommene Turnhalle zu ersetzen. Seiner Rechnung nach verbliebe bei der Gemeinde ein Eigenanteil von 500.000 Euro. Bis 2025 könne die Verwaltung dann das Problem der sanierungsbedürftigen Obst- und Festhalle und des veralteten Feuerwehrgerätehauses auf einen Schlag lösen, indem man beide Standorte an der Festhalle vereint. Die Gemeinde müsse dafür 1.320.000 Euro in die Hand nehmen, rechnete der Kämmerer vor. "Damit wir das Schultern können, bedarf es Einsparungen", stellte Hauk klar. Denn: "Wir können das Geld nur einmal ausgeben." Dazu schlug er vor, das Konzept für das Familienbad weiterzuentwickeln, um die Betriebskosten zu senken. Zudem möchte er einen Fokus weg von der Erschließung neuer Baugebiete hin zur Innenentwicklung legen. "Die Jugend soll im Ort bleiben", lautet sein Motto. Dementsprechend kündigte er an, im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister aus Walldürn nach Höpfingen zu ziehen. Als Projekt für Jugendliche brachte Christian Hauk einen Bikepark wie in Hundheim ins Spiel. Er plädierte dafür, die Finanzierung für jedes Projekt im Vorfeld zu sichern und kritisierte in diesem Zug das Vorgehen beim Kindergarten St. Martin, bei dem nach einer vorzeitigen Baufreigabe die "Förderung ausgeblieben" sei. Das habe "die Finanzen der Gemeinde ins Wanken gebracht", betonte Christian Hauk.