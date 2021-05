(jam) Der aktuelle Amtsinhaber Adalbert Hauck zehrte bei seiner Vorstellung von seiner beinahe achtjährigen Erfahrung als Bürgermeister. Er sieht sich seit frühester Kindheit in die Vereinswelt und die Gemeinschaft von Höpfingen eingebunden – unter anderem als Pfadfinder, Theaterspieler, Mitglied des Pfarrgemeinderats und Vorsitzender des Heimatvereins. Sein Interesse gilt gleichsam der Zukunft und der Vergangenheit des "Quetschedorfs": "Es war und ist für mich kein Widerspruch, dass man sowohl die Geschichte seines Heimatorts erforscht und ans Licht bringt als dass man auch selbst an der Gestaltung und Umformung seiner Heimatgemeinde im Hier und Jetzt mitarbeitet und sie voranbringt." Adalbert Hauck war 2013 "mit großer Mehrheit" zum Gemeindeoberhaupt gewählt worden und sieht es als "tägliche Verpflichtung [an], dieses verantwortliche Amt auszuführen". Ihm zufolge brauche Höpfingen "eine erfahrene Person als Bürgermeister, die nicht nur die Belange der Bürger kennt und aufnimmt, sondern die es auch versteht, im Gemeinderat Mehrheiten für Kompromisse und Lösungen zu finden". Seine Motivation, 2013 erstmals zu kandidieren, war es, eine Alternative zum bisherigen Kurs seines Vorgängers zu bieten, der die Gemeinde 2008 in eine finanzielle Schieflage gebracht hätte. Diese mündete Hauck zufolge darin, dass 2010 ein großer Teil des Höpfinger Waldes verkauft werden musste, "um nicht als eigenständige Gemeinde für die Zukunft handlungsunfähig zu werden". Aktuell – seit der verordneten Umstellung des Haushalts auf Doppik – muss Höpfingen erneut von seinem Ersparten leben. "Wir zehren 2021 unser Geld auf", so Adalbert Hauck. In der Folge habe man Gebühren erhöhen und Projekte streichen müssen. "Die Anstrengungen haben sich jedoch gelohnt", ist der 54-Jährige überzeugt. Ab 2022 werde die Gemeinde wieder genug Geld erwirtschaften, um die großen Projekte wie das Waldstetter Dorfgemeinschaftshaus und das Höpfinger Feuerwehrgerätehaus planen zu können.